Сейчас известно о 25 погибших.

Во время обстрела обстрела колонны авто с гражданскими в Запорожье 5-летнему ребенку осколок попал в живот, 3-летний ребенок чудом выжил, но остался сиротой.

Об этом мэр Мелитополя Иван Федоров написал в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что сегодня утром враг выпустил 16 ракет по Запорожью, три из которых попали в колонну авто гражданских людей, которые стояли в очереди на выезд из города.

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По состоянию на 12:00 25 человек погибли, 62 ранены. Среди них женщины и дети, в том числе мелитопольцы.

По его информации, среди пострадавших также волонтеры, которые перевозят лекарства на временно оккупированные территории и эвакуируют оттуда людей. Федоров подчеркнул, что это обычные люди, которые едут поддержать родственников и возвращаются обратно.

"Враг сразу отчитался, что попал высокоточным оружием в "стратегический объект". Так уничтожение мирных жителей является стратегией России? Более того, оккупанты анонсировали, что сегодня в Мелитополе состоится "праздник" по случаю "референдума". Иначе как танцами на крови это назвать нельзя", - написал Федоров.

Он добавил, что любители "русского мира" ожидали присоединения к России, а получили "ЗНР" - квазиреспублику, которая не будет признана никем.

Обстрел гумколонны в Запорожье

Как сообщал УНИАН, утром сегодня, 30 сентября, российские военные нанесли несколько ракетных ударов по Запорожью. В общем оккупанты выпустили 16 ракет, четыре из которых попали в район авторынка и по гуманитарной колонне гражданских, которые ожидали в очереди на выезде из города к временно оккупированной территории.

Офис Генерального прокурора сообщил, что начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

В сообщении прокуратуры сообщалось о 25 погибших в результате обстрела военными РФ гуманитарной колонны в Запорожье.

В Запорожской области 1 октября объявлено днем траура по погибшим в результате ракетного удара.

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