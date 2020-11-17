В Киеве минувшей ночью произошло дерзкое ограбление иностранного студента.
Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на собственные источники.
Читайте такжеВ Днепре дети забросали камнями бездомную женщину – соцсети
Инцидент произошел в Соломенском районе на улице Героев Севастополя. Жертвой нападавших стал гражданин Эквадора, который учится в Киеве в медицинском университете. На 22-летнего парня напали и избили сразу восемь человек. У него забрали наличные, телефон и даже куртку.
"На место преступления выезжала бригада скорой помощи. У парня были многочисленные гематомы, ссадины и ушибы – состояние средней тяжести", - говорится в сообщении.
Инциденты в Киеве: новости по теме
- В Киеве водитель пытался избить женщину после ДТП, она оригинально "отомстила" (видео)
- В Киеве подрались водитель с пешеходом: инцидент попал на видео
- На железнодорожном вокзале Киева задержали мужчину, который опоил пассажира психотропами и ограбил
- Киевлянка организовала нападение на свою 70-летнюю мать: украли все сбережения и авто брата
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram