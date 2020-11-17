У потерпевшего забрали деньги, телефон и куртку.

В Киеве минувшей ночью произошло дерзкое ограбление иностранного студента.

Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на собственные источники.

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Инцидент произошел в Соломенском районе на улице Героев Севастополя. Жертвой нападавших стал гражданин Эквадора, который учится в Киеве в медицинском университете. На 22-летнего парня напали и избили сразу восемь человек. У него забрали наличные, телефон и даже куртку.

"На место преступления выезжала бригада скорой помощи. У парня были многочисленные гематомы, ссадины и ушибы – состояние средней тяжести", - говорится в сообщении.

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Автор: Юрий Годован