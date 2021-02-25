В Киеве дерзко ограбили мужчину, забрав у него мобильный телефон.
Как пишет "Обозреватель", инцидент произошел в Шевченковском районе. 32-летний киевлянин шел по улице Туполева, разговаривая с женой по телефону.
"Мужчина возвращался из магазина домой. Он был в наушниках и не услышал, как к нему приблизился грабитель. Нападение было молниеносным: сначала ему брызнули в глаза из баллончика, а потом ударили по затылку", – сообщил источник издания.
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Пострадавший потерял сознание, после чего у него забрали iPhone и наушники. Когда киевлянин пришел в себя, он смог самостоятельно дойти домой и уже оттуда обратиться за помощью. Другие детали ограбления пока не сообщаются.
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