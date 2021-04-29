В Черниговской области мать накормила четырех детей супом с первыми весенними грибами, которые росли в лесу рядом с домом. Теперь за их жизни борются врачи.
Читайте такжеНа Харьковщине в одном из лицеев отравились почти 40 учеников (видео)Об этом говорится в сюжете ТСН.
Самому младшему из отравившихся – всего семь месяцев, а старшему мальчику – шесть лет.
На данный момент двое из четырех детей находятся в крайне тяжелом состоянии.
Врачи не берутся давать каких-либо прогнозов:
«Семимесячный мальчик находится на искусственной вентиляции легких, у девочки – печеночная кома», – отметила заведующая отделением анестезиологов и интенсивной терапии Черниговской областной больнице Ольга Балан.
Четверо детей отравились грибами: что еще известно
Всего в семье пятеро детей. Старший мальчик живет с бабушкой и грибную похлебку не ел. После произошедшего соцслужбы временно изъяли из семьи.
Семья состоит на учете.
В полиции открыли уголовное производство по факту злостного невыполнения обязанностей по уходу за детьми.
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