Медики не берутся давать каких-либо прогнозов о состоянии малышей.

В Черниговской области мать накормила четырех детей супом с первыми весенними грибами, которые росли в лесу рядом с домом. Теперь за их жизни борются врачи.

Читайте такжеНа Харьковщине в одном из лицеев отравились почти 40 учеников (видео)Об этом говорится в сюжете ТСН.

Самому младшему из отравившихся – всего семь месяцев, а старшему мальчику – шесть лет.

На данный момент двое из четырех детей находятся в крайне тяжелом состоянии.

Врачи не берутся давать каких-либо прогнозов:

«Семимесячный мальчик находится на искусственной вентиляции легких, у девочки – печеночная кома», – отметила заведующая отделением анестезиологов и интенсивной терапии Черниговской областной больнице Ольга Балан.

Четверо детей отравились грибами: что еще известно

Всего в семье пятеро детей. Старший мальчик живет с бабушкой и грибную похлебку не ел. После произошедшего соцслужбы временно изъяли из семьи.

Семья состоит на учете.

В полиции открыли уголовное производство по факту злостного невыполнения обязанностей по уходу за детьми.

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Автор: Катерина Шварц