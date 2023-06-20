Посетительница супермаркета "выступила" после обращения к ней на украинском языке и попала в соцсети.

В одесском "Эпицентре" женщина начала кричать, что Украина должна быть частью Российской Федерации.

Сегодня вечером в социальных сетях начали тиражировать видеозапись, на которой неизвестная женщина разразилась речью об Украине, которая, по мнению посетительницы супермаркета, была и должна быть в составе России. При этом она заявляет, что якобы любит Украину и даже государственный язык.

За кадром слышно, как какой-то мужчина говорит, что с точкой зрения о принадлежности к стране-агрессору значительная часть местного населения не согласится. Тогда женщина почти начинает кричать: "Я вас умоляю... Это вот эти бандерлоги сра...?? Ничего - скоро вас уже не будет".

Очевидцы пишут, что конфликт начался после того, как кассир обратился к "звезде" видео на украинском языке.

"На что она начала кричать по-русски. "Я что бандерлога, что вы со мной так разговариваете, я не понимаю ваш укронацистский язык, скоро вас всех убьют". Вот такие ватные клиенты бывают в Одессе", - сообщает местный Телеграм-канал.

Другие языковые скандалы в Одессе:

Недавно в cети появилось видео конфликта между участковым и мужчиной, который требовал разговаривать с ним на украинском.

В полиции сообщили, что в тот день группа мужчин оказалась в отделе полиции из-за того, что они были пьяны в общественном месте. Русскоязычного полицейского и его руководителя отстранили от исполнения обязанностей.

Весной в Одессе произошел скандал между работницами отеля и гостьей. Женщина рассказывала девушкам, что говорить на украинском стыдно. Позже она записала видео с извинениями.

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