В г. Подгороднее Днепропетровской области правоохранители задержали преступную группу, деятельность которой связана с незаконным оборотом наркотиков.
Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.
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В воскресенье, 6 декабря, полицейские остановили колонну автомобилей, которые двигались в сторону г. Новомосковск. В семи автомобилях было до 25 человек - мужчины и женщины. По оперативной информации правоохранителей, они готовились к совершению преступления на территории одного из городов Днепропетровской области.
Во время обысков в остановленных автомобилях полицейские нашли помповые ружья и карабин.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.
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