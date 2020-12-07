У злоумышленников при себе были помповые ружья и карабин.

В г. Подгороднее Днепропетровской области правоохранители задержали преступную группу, деятельность которой связана с незаконным оборотом наркотиков.

Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.

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В воскресенье, 6 декабря, полицейские остановили колонну автомобилей, которые двигались в сторону г. Новомосковск. В семи автомобилях было до 25 человек - мужчины и женщины. По оперативной информации правоохранителей, они готовились к совершению преступления на территории одного из городов Днепропетровской области.

Во время обысков в остановленных автомобилях полицейские нашли помповые ружья и карабин.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

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Автор: Светлана Закелова