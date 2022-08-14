Жителям региона напомнили о запрете выходить на пляжи, побережье и купаться в море и водоемах.

В воскресенье, 14 августа, в курортной Затоке (Одесская область) на мине подорвались двое людей.

Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Одесская область, Белгород-Днестровский район, Затока. Пляж! Предварительно - подрыв людей на минно-взрывном устройстве. Более детальная и уточненная информация будет предоставлена позже", - отметил он и напомнил о запрете выходить на пляжи, побережье и купаться в море и водоемах.

Как сообщает "Суспільне", по информации Белгород-Днестровского горсовета, это произошло на базе отдыха "Рута".

По информации издания, погибшими являются двое строителей. Количество погибших и травмированных уточняется.

Напомним, в Николаевской и Одесской областях запретили купаться в море.

Впрочем, люди открыто игнорируют предупреждения о минной опасности в море и на пляжах. Несмотря на то, что к берегу регулярно выносит боеприпасы, отдыхающие купаются и загорают.

Это приводит к гибели людей. В частности, в июле во время купания в море в Одесской области погиб мужчина: от взрыва ему оторвало голову. Очевидцы рассказали, что пострадавший праздновал день рождения.

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