Правоохранители "проиграли в битве за море" и уже не пытаются прогонять отчаянных любителей экстрима.

В Одессе люди открыто игнорируют предупреждения о минной опасности в море и на пляжах. Несмотря на то, что к берегу регулярно выносит боеприпасы, отдыхающие купаются и загорают. У полиции уже "опустились руки".

Ситуацию на одесских пляжах сняли на видео, оно уже появилось в социальных сетях.

Отмечается, что полицейские попросту устали пытаться вразумить беспечных фанатов экстрима. Правоохранители "приняли поражение в этой битве за море". На видео можно увидеть, что полицейские устало сидят на пляже и наблюдают за тем, как люди купаются и веселятся в заминированном море.

Несмотря на все предупреждения об опасности, несмотря на то, что к берегу регулярно выносит мины и они взрываются, люди продолжают купаться в море и пытаются "взять от жизни все".

Пользователи сети бурно отреагировали на видео. Обсуждая ситуацию многие отмечают, что беспечность отдыхающих вызывает лишь недоумение.

Ранее УНИАН уже сообщил, что на Одесчине во время купания в море в результате взрыва погиб мужчина: ему оторвало голову. Очевидцы рассказали, что пострадавший праздновал день рождения.

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