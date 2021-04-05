Погибшими оказались женщина и двое мужчин.

В Запорожье в результате пожара в квартире пятиэтажки погибли три человека.

Читайте такжеВ Днепре умерла мать восьми детей, обгоревшая во время пожара

Как проинформировали в ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области,

4 марта в 23:12 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме на ул. Добровольческих батальонов Заводского района города.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что в комнате квартиры горят домашние вещи на общей площади 20 кв. м.

«В ходе ликвидации пожара пожарные обнаружили тела 3-х человек без признаков жизни. Ими оказались женщина, 1937 г.р., мужчины, 1973 и 1970 г.р.», - говорится в сообщении.

В 23:25 спасатели локализовали пожар, а в 23:45 - полностью ликвидировали и провели разбор и проливку конструкций для предотвращения повторного возгорания.

По сведениям спасателей, вероятно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении. По факту происшествия соответствующие органы ведут расследование.

К тушению привлекалось 12 человек, а также 4 единицы техники ГСЧС.

Вас также могут заинтересовать новости:

Главные новости Украины и мира на утро 5 апреля

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Светлана Макринская