В Запорожье в результате пожара в квартире пятиэтажки погибли три человека.
Читайте такжеВ Днепре умерла мать восьми детей, обгоревшая во время пожара
Как проинформировали в ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области,
4 марта в 23:12 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме на ул. Добровольческих батальонов Заводского района города.
Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что в комнате квартиры горят домашние вещи на общей площади 20 кв. м.
«В ходе ликвидации пожара пожарные обнаружили тела 3-х человек без признаков жизни. Ими оказались женщина, 1937 г.р., мужчины, 1973 и 1970 г.р.», - говорится в сообщении.
В 23:25 спасатели локализовали пожар, а в 23:45 - полностью ликвидировали и провели разбор и проливку конструкций для предотвращения повторного возгорания.
По сведениям спасателей, вероятно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении. По факту происшествия соответствующие органы ведут расследование.
К тушению привлекалось 12 человек, а также 4 единицы техники ГСЧС.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Под Одессой женщина выпала из окна и погибла, спасаясь от пожара (фото, видео)
- Под Киевом горит детсад - детей срочно эвакуировали (видео)
- В Киеве произошел масштабный пожар возле Днепра (видео)
- Жительница Ровенской области едва не сожгла село (видео)
- В Одессе при взрыве газа в квартире разрушен жилой дом, есть пострадавшие
Главные новости Украины и мира на утро 5 апреля
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram