В Запорожье маршрутный автобус врезался в электроопору, в результате чего травмы получили 14 человек.
Об этом в Facebook сообщает "Укртрансбезпека".
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Как сообщается, ДТП произошло вечером понедельника, 1 февраля. Водитель городского маршрутного автобуса не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в электроопору.
Всего в салоне находилось 15 пассажиров, семеро из которых получили травмы различных степеней тяжести и были доставлены в больницу.
"По состоянию на шесть часов утра 2 февраля, еще семь человек обратились за помощью медиков", - говорится в сообщении.
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