В результате пожара погибли четыре человека.

В Запорожье произошел пожар в одном из корпусов областной инфекционной больницы.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"3 февраля в 23:25 в г. Запорожье по Гвардейскому бульвару, 142, на территории 2 инфекционной больницы на первом этаже пятиэтажного здания лечебного корпуса возник пожар", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что в результате пожара погибли 4 человека и 2 человека пострадали, эвакуированы 7 человек.

4 февраля в 00:19 пожар ликвидирован на площади 50 м. кв.

Как пишет "Суспильне Запорожье", на окрестных улицах перекрыли движение транспорта. По словам очевидцев, один из этажей корпуса был сильно задымлен.

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Автор: Олег Давыгора