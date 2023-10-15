Полиция задержала подозреваемого в убийстве закарпатки, тело которой нашли в центральной части города Берегово.

Сегодня ночью в Берегово нашли тело женщины с раной в районе горла.

Как сообщили в пресс-службе полиции в Закарпатской области, окровавленное тело женщины без признаков жизни обнаружил случайный прохожий и сразу сообщил в полицию. "В ходе проведения следственных действий было установлено, что погибшей является 39-летняя местная жительница. На ее теле, а именно в области горла, были зафиксированы явные следы умышленного убийства", - говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что через несколько часов оперативных действий было установлено, что подозреваемый - 20-летний житель Берегово. Полицейские быстро разыскали и задержали его по "горячим" следам.

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"Выяснилось, что в тот вечер злоумышленник вместе с погибшей распивали алкогольные напитки. Впоследствии, когда фигурант получил отказ в сексуальной близости с потерпевшей, он схватил бутылку из-под пива, разбил ее и нанес женщине удар в область шеи. В результате полученных телесных повреждений последняя скончалась на месте", - поделились подробностями в полиции.

Следователи квалифицировали такие действия задержанного по п. 10 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство, сопряженное с сексуальным насилием"). За содеянное молодому человеку грозит пожизненное заключение.

Другие уголовные случаи на Закарпатье

Летом на Закарпатье 3-летняя девочка жестоко убила свою младшую сестру. Погибшей еще не исполнился год. Приговор суда по этому делу удивил многих.

Также на Закарпатье был задержан мужчина, причастный к умышленному убийству двух малолетних детей своей сожительницы.

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