В селе Фанчиково на Закарпатье погибла школьница. Полиция открыла дело с пометкой о самоубийстве.
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Об этом сообщает Mukachevo.net со ссылкой на комментарий правоохранителей.
По информации издания Голос Карпат, с жизнью распрощалась девятиклассница.
Тамошние жители говорят о сложных отношениях в семье.
Девушка дружила с 16-летней местной жительницей, которая в ноябре, как установили врачи, умерла от коронавируса. Однако друзья погибшей утверждали, что причиной трагедии было жестокое обращение ее отчима.
Мужчина, по их словам, несколько лет насиловал и избивал школьницу. Расследование гибели до сих пор не завершено.
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