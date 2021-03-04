Девушка дружила с 16-летней местной жительницей, которая в ноябре, как установили врачи, она умерла от коронавирус.

В селе Фанчиково на Закарпатье погибла школьница. Полиция открыла дело с пометкой о самоубийстве.

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Об этом сообщает Mukachevo.net со ссылкой на комментарий правоохранителей.

По информации издания Голос Карпат, с жизнью распрощалась девятиклассница.

Тамошние жители говорят о сложных отношениях в семье.

Девушка дружила с 16-летней местной жительницей, которая в ноябре, как установили врачи, умерла от коронавируса. Однако друзья погибшей утверждали, что причиной трагедии было жестокое обращение ее отчима.

Мужчина, по их словам, несколько лет насиловал и избивал школьницу. Расследование гибели до сих пор не завершено.

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Автор: УНИАН