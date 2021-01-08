На Закарпатье задержан мужчина, причастный к умышленному убийству двух малолетних детей своей сожительницы.
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Как информирует отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области, вечером 6 января правоохранителям поступил вызов о преступлении, совершенном в одном из развлекательных заведений Тячева.
На месте происшествия полицейские установили, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал ссору со своей 35-летней сожительницей. Вместе с женщиной в заведении было двое ее малолетних детей - 9-летняя дочь и двухлетний сын.
«В ходе ссоры 30-летний злоумышленник нанес женщине и детям телесные повреждения. От полученных травм малолетние скончались на месте происшествия. С тяжелыми телесными повреждениями в больницу доставлена и сама 35-летняя мать детей», - говорится в сообщении.
Работники полиции задержали 30-летнего жителя пгт Буштино. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.
Ему сообщено о подозрении в умышленном убийстве двух малолетних детей, совершенном с особой жестокостью (п. 1, 2, 4 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины), и в покушении на умышленное убийство своей сожительницы (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 УК). Полицейские будут ходатайствовать в суде о безальтернативном взятии подозреваемого под стражу.
За содеянное задержанному грозит пожизненное заключение.
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