Тело обнаружили лесоводы.

На Волыни нашли убитым краснокнижного зубра, дело расследует полиция.

Как сообщается на странице Полесского лесного офиса в социальной сети Facebook, тело животного обнаружили в среду, 13 сентября. Лесоводы вызвали на место происшествия специалистов. Комиссия, осматривавшая тело, пришла к выводу, что зубр был убит из огнестрельного оружия.

"Пуля прошла насквозь, что означает - скорее всего, убийца животного был на расстоянии, при котором четко видел и осознавал, в кого стреляет. Или имел соответствующее оружие", - говорится в сообщении.

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Дело передали в правоохранительные органы. Кроме того, что зубр занесен в Красную книгу Украины, во время военного положения в стране запрещено охотиться.

По данным Киверцовского национального парка "Цуманская пуща", в этом году на Волыни насчитывалось лишь 24 зубра, из которых двое - нынешние особи.

Убийство краснокнижных животных

Ранее сообщалось, что в Одесской области браконьеры убили белугу, которая вскоре должна была нереститься. Рыбина весила почти 110 килограммов и имела еще около 14 килограммов черной икры.

Также напомним, как в Украине на OLX пытались продать краснокнижного рысенка за 3,8 тысячи долларов.

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