Искусственный интеллект создал изображения этих зверей.

Более 80 видов животных в Украине находятся на грани исчезновения из-за вооруженной российской агрессии. Изображения этих зверей создали с помощью искусственного интеллекта, чтобы обратить внимание людей на проблему.

Как сообщили представители движения UAnimals на официальной странице на Facebook: "Более 80 видов животных в нашей стране находятся на грани исчезновения и из-за российской агрессии могут полностью прекратить свое существование. Оккупанты целенаправленно обстреливают природные парки, зоопарки и приюты и убили за время войны уже более 10 миллионов животных".

По словам активистов, рашисты оккупировали 8 заповедников и 12 национальных парков за время полномасштабного вторжения. А в результате вражеских ударов сгорели 23 286 га леса. На их восстановление понадобится около 10 лет. То же самое касается почвы: 182 880 метров квадратных земли загрязнены вредными веществами, которые отрицательно влияют на животных и природу.

Видео дня

Привычная среда обитания множества зверей была нарушена. Чтобы привлечь внимание к проблеме, активисты UAnimals воспользовались искусственным интеллектом и создали изображения с животными, которые находятся на грани исчезновения в Украине. На картинках показаны рысь, зубр, бурый медведь, черный аист и так далее.

Влияние войны на животных

По словам президента Украины Владимира Зеленского, Россия устроила экоцид в нашей стране. Шесть миллионов домашних животных убито, уничтожено не менее 50 тысяч дельфинов и сожжены тысячи гектаров леса.

Во время освобождения Херсонской области выяснилось, что среди оккупантов есть живодеры. На брошенных позициях рашистов нашли трупы жестоко убитых животных. Среди них были серые хомяки, занесенные в Красную книгу.

В Энергоатоме сообщили, что из-за действий оккупантов на ЗАЭС страдают животные. На протяжении последних трех месяцев было зафиксировано не менее 30 подрывов собак, лис и диких кабанов на заложенных минах по периметру атомной электростанции.

Вас также могут заинтересовать новости: