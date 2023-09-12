Больное и измученное животное даже после реабилитации не сможет жить в дикой природе.

Краснокнижого рысенка в ужасном состоянии пытались продать на украинском сайте с объявлениями за 3,8 тысячи долларов, говорится в сюжете ТСН.

Как рассказала зоозащитница Ярослава Коба, о продаже краснокнижного животного она узнала от подписчиков, увидевших объявление. Тогда приняла решение - надо привлечь полицию и забрать животное.

"Фотография этого рысенка, 3800 долларов. ... Мы продумали четко легенду, мы с этим человеком вели переписку две недели. Главной целью было собрать детали этого бизнеса, передать это полиции", - говорит Коба.

Зоозащитница рассказывает, что в переписке владельцы краснокнижного животного восхваляли его, рассказывая, что рысь ласковая, хорошо относится к детям. Также предлагали в будущем сводить с котами (например, породы мейн-кун).

"Они прислали нам видео, где женщина в бассейне с рысью плавает. И подпись: "Полайкайте нас, потому что рысь старается". И я думаю: "Серьезно? Условия для рыси - плавать в бассейне, чтобы сумасшедшая владелица набрала просмотров в TikTok?", - возмущается женщина.

В конце концов зоозащитники договорились с владельцами животного о покупке. Встреча состоялась на стоянке возле одного из ТЦ в Киеве. Рысь была доставлена в переноске для кошек, а затем выпущена на улицу. На встречу прибыли и сотрудники полиции, которые выдвинули мужчине требование отдать животное. Несмотря на то, что никаких документов на животное у мужчины не было, отдать животное добровольно он не согласился.

"Я не согласен с тем, что вы забираете животное. Я не буду отдавать. Принудительно забирать нельзя", – говорил на камеру мужчина, который привез рысь на продажу.

Полиция уговаривала его отдать животное, но в конце концов была вынуждена применить силу.

"Мы очень боялись, чтобы животное не убежало, потому что это было свободное пространство. Она находилась без присмотра, без поводка. Мы оперативно перенесли ее в другое место, приобрели переноску, и уже доставили в центр", – рассказывает Ольга Кияница, пресс-секретарь Обуховского управления полиции Киевской области.

Продажа и содержание краснокнижных животных в домашних условиях запрещены в Украине, однако никакой уголовной ответственности за это нет, как и органов, ответственных за отслеживание подобных объявлений. Владельцу рыси грозит только штраф на сумму до 160 тысяч гривен.

"Мужчину мы не задерживали, потому что это административное правонарушение. Это не криминал. Мы не могли его арестовать", – добавляет пресс-секретарь полиции.

Изъятый рысенок сейчас находится в одной из ветеринарных клиник Киева. Ветеринары говорят, что это – девочка, ей примерно 3,5 месяца. Замечают, что вес и размер тела животного недостаточные, у него рахит и глисты.

"У нее очень плохой вид. Ее, очевидно, неправильно откармливали. Возможно, еще вылезет очень много проблем со здоровьем. ... 25-30%, что она вообще выживет, переживет карантин, немножко восстановится", – говорит Марина Шкваря, совладелица медвежьего приюта, в который попадают животные, незаконно содержавшиеся в цирках и кафе.

После реабилитации рысь, вероятно, поедет за границу – в один из центров диких животных, потому что в Украине таких пока нет. Животному все равно придется жить в неволе: к выживанию в дикой природе она не способна.

Убийство краснокнижных животных в Украине

В прошлом году стало известно, что на одной из оставленных российскими оккупантами позиций на Херсонщине были найдены замученные животные. Это краснокнижные серые хомяки.

В этом году в Одесской области поймали браконьеров, убивших редкую краснокнижную рыбу - 125-килограммовую белугу.

Вас также могут заинтересовать новости: