Один из работников ТЦК получил серьезное ранение.

На Волыни мужчина напал с ножом на сотрудников военкомата. Об этом сообщили в Волынском областном ТЦК и СП.

Отмечается, что инцидент произошел в Нововолынске. В результате нападения ранение получил военный Второго отдела Владимир-Волынского РТЦК и СП по имени Александр.

"21.03.2024 года около 16 часов во время уточнения обстоятельств неприбытия по боевой повестке военнообязанного гражданина И., группой оповещения Второго отдела Владимир-Волынского РТЦК и СП в составе двух военнослужащих, на одного из которых было совершено нападение с применением холодного оружия (ножа) по адресу проживания гражданина И. Установлено, что во время разговора военных с гражданином И., последний выбежал из квартиры и нанес Александру два удара ножом, один из которых был блокирован, а второй нанес существенный вред военнослужащему, поскольку нанес удар в область брюшной полости", – говорится в сообщении.

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Известно, что раненый военный попал в больницу. Его с предварительным диагнозом "резаная рана передней стенки живота, проникающая" доставили в операционное отделение.

Сотрудниками Национальной полиции Украины проводятся следственно-оперативные действия. Внесены сведения в ЕРДР по ч.1 ст.121 Уголовного кодекса Украины, которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Нападения на сотрудников ТЦК: другие новости

В Житомире мужчина напал на сотрудника ТЦК. Он ударил военнослужащего, который начал работать в военкомате после службы на фронте, и обругал его. Правоохранители выяснили, что нападение совершил 33-летний местный житель.

Ранее нападение на военкомов произошло в Черновицкой области. Там мужчины с топорами напали на сотрудников ТЦК и их авто. Инцидент произошел 7 марта в селе Плоская Вижницкого района возле КПП "Горлеча". Один из сотрудников ТЦК получил телесные повреждения.

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