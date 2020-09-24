Участниками конфликта стали трое мужчин. Один из них госпитализирован с травмой головы, другого задержали.

В Винницкой области полиция начала расследование из-за конфликта, связанного с избирательной кампанией, который произошел между местными депутатами.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Винницкой области.

Отмечается, что 23 сентября в Калиновском районе между действующим депутатом Калиновского районного совета, который баллотируется в Калиновской ОТГ, депутатом Винницкого областного совета и кандидатом в депутаты областного совета возник конфликт.

В частности, в полицию обратился 52-летний депутат Калиновского райсовета и сообщил, что в 18:00 на территорию его домохозяйства приехал действующий депутат Винницкого облсовета с кандидатом в депутаты областного совета.

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«Во время общения между ними возник конфликт, связанный с избирательной кампанией, во время которого 40-летний кандидат в депутаты Винницкого областного совета нанес заявителю удар в голову. В ответ потерпевший повредил автомобиль своего обидчика Toyota Land Cruiser», - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что свидетелем происшествия стал работник потерпевшего. Он вмешался в ситуацию и помог прекратить противоправные действия, осуществив выстрел вверх из устройства для отстрела резиновых пуль.

Пострадавшего с закрытой черепно-мозговой травмой госпитализировали. Правонарушитель задержан в процессуальном порядке. Поврежденный автомобиль помещен на штрафплощадку.

Следствием открыто уголовное производство по предварительной правовой квалификации инцидента в соответствии с ч. 2 ст. 296 УК (хулиганство). За такое правонарушение предусмотрено наказание до четырех лет лишения свободы. Проводится досудебное расследование.

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Автор: Светлана Макринская