В Винницкой области обнаружили ферму по выращиванию конопли.
18 февраля правоохранители вместе с фискальной службой и прокуратурой провели спецоперацию в Барской территориальной общине, сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области.
Конопляная плантация располагалась в ангаре на территории бывшей фермы.
Читайте такжеПытался откупиться: в Киеве у водителя нашли наркотики на 20 миллионов гривен«Среди изъятого — несколько сотен отдельно высаженных запрещенных наркосодержащих растений... Злоумышленники создали все необходимые условия, соответствующий микроклимат, подключили лампы дневного света, дополнительный обогрев, систему полива и вентиляции», — рассказали правоохранители.
Сейчас полиция разыскивает причастных к незаконному промыслу. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 307 Уголовного кодекса Украины — незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств. Виновным грозит до восьми лет лишения свободы.
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