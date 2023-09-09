В частности, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заверил, что его страна результаты этих "выборов" признавать не будет.

Россия объявила о проведении так называемых "выборов" на временно оккупированных территориях Украины 8-10 сентября. В частности, они проводятся на временно неподконтрольных частях территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, в Крыму и Севастополе.

УНИАН собрал реакцию мира на псевдовыборы на оккупированных территориях Украины. В частности, этот процесс прокомментировал премьер-министр Канады Джастин Трюдо:

"Канада никогда не признает результатов фиктивных "выборов", которые на этой неделе организовал Владимир Путин на временно оккупированных территорях Украины. Путин не может перекраивать карту, как ему заблагорассудится. Территория Украины остается Украиной", – написал он в соцсети Х (Twitter).

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Так называемые "выборы" на захваченных территориях Украины прокомментировали в Азербайджане. В МИД страны подчеркнули, что Азербайджан и Украина признают и поддерживают суверенитет и территориальную целостность друг друга.

"Исходя из этого, Азербайджан заявляет, что любые выборы на территории Украины могут быть легитимными, если они проводятся в соответствии с Конституцией и законодательством этого государства. Эта принципиальная позиция Азербайджана основывается на общепризнанных нормах и принципах международного права в отношении уважения прав государств, присущих их суверенитету. Последние "выборы" на части международно признанных территорий Украины не соответствовали этим критериям, а потому не могут иметь никаких правовых последствий", – говорится в сообщении дипломатического учреждения.

Не осталась в стороне и Великобритания.

"Вы не можете проводить выборы в чужой стране. Фальшивые "выборы" России в Украине являются позорной попыткой легитимизировать ее безосновательные претензии на суверенную украинскую территорию", – написал министр иностранных дел страны Джеймс Клеверли.

В США заявили, что, проводя так называемые "выборы" на оккупированных территориях Украины, "Кремль надеется, что эти заранее определенные, сфабрикованные результаты усилят незаконные претензии России на оккупированные ею части Украины, но это не что иное, как пропагандистское упражнение".

"Действия России демонстрируют ее откровенное пренебрежение принципами Устава ООН, такими как уважение к государственному суверенитету и территориальной целостности, которые являются основой глобальной безопасности и стабильности. Соединенные Штаты никогда не признают претензий Российской Федерации на любую суверенную территорию Украины, и мы напоминаем любым лицам, которые могут поддержать российские фиктивные выборы в Украине, в том числе выступая в качестве так называемых "международных наблюдателей", что они могут быть подвергнуты санкциям и визовым ограничениям", – говорится в заявлении на сайте Государственного департамента США.

В свою очередь, Япония подчеркнула, что Россия не имеет права проводить "выборы" на оккупированных территориях Украины:

"Аннексия" Россией этих регионов является явным нарушением международного права, которое посягает на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также противоречит соответствующим резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН. Япония решительно осуждает это, поскольку такой акт является абсолютно неприемлемым. Также для России является абсолютно неприемлемым проведение таких "выборов" в этих регионах на основе такой незаконной "аннексии", – говорится в заявлении министра иностранных дел Японии Хаяши Йошимасы.

Псевдовыборы на оккупированных территориях

Россия объявила проведение с 8 по 10 сентября так называемых "выборов" на временно оккупированных территориях Украины. МИД Украины инициировало срочное заседание Совета безопасности ООН и введение новых санкций против РФ из-за таких мер.

Сообщается, что явка на этих "выборах" очень низкая. Из-за этого, по словам представителя Центра национального сопротивления ССО по имени "Остап", украинцев на оккупированных территориях заставляют "голосовать" на дому. Еще с 1 сентября мобильные группы россиян ходят по домам местных жителей.

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