Программные цели этих организаций и призывы их лидеров направлены на одобрение российской вооруженной агрессии в отношении Украины.

Служба безопасности Украины опубликовала список политических партий и общественных организаций РФ, которые угрожают государственной безопасности Украины. Как сообщил пресс-центр СБУ, сейчас в этот перечень вошли 5 политсил и 8 общественных объединений страны-агрессора.

В спецслужбе отметили, что программные цели этих организаций и призывы их лидеров направлены на одобрение российской вооруженной агрессии и уничтожение украинской государственности и граждан нашей страны.

В общем, как отмечается, в список вошли:

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политическая партия "Единая Россия"; политическая партия "Справедливая Россия - патриоты - за правду"; политическая партия "Либерально-демократическая партия России"; политическая партия "Новые люди"; политическая партия " Коммунистическая партия Российской Федерации"; общественная организация "Молодая гвардия единой России"; добровольческое молодежное общественное движение "Волонтерская рота боевого братства"; детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия"; общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых"; общественная организация "Российский союз молодежи"; общественное движение "Общероссийский народный фронт"; благотворительный фонд "Добро и дело"; общественная организация "Российская ассоциация защиты религиозной свободы".

"Отныне под запретом любая общественно-политическая или хозяйственная деятельность этих партий и объединений РФ на территории Украины. Кроме этого, с вышеуказанными организациями РФ запрещено сотрудничать украинским партиям, общественным движениям и фондам", - отметили в СБУ.

Как сообщал УНИАН, сообщено о подозрении российскому олигарху Михаилу Шелкову, который причастен к схемам скрытой поставки украинского титанового сырья в страну-агрессор. В частности, для реализации сделок россиянин использовал подконтрольное ему ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат" в Днепропетровской области.

Редкие минералы из месторождений украинской компании являются незаменимыми компонентами для производства высококачественного титана, и именно их Шелков поставлял в РФ по заказу предприятий российского военно-промышленного комплекса. Среди них - производители крылатых ракет "Калибр", боевых самолетов МиГ-35 и СУ-35, а также вертолетов Ка-52.

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