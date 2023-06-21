Служба безопасности Украины опубликовала список политических партий и общественных организаций РФ, которые угрожают государственной безопасности Украины. Как сообщил пресс-центр СБУ, сейчас в этот перечень вошли 5 политсил и 8 общественных объединений страны-агрессора.
В спецслужбе отметили, что программные цели этих организаций и призывы их лидеров направлены на одобрение российской вооруженной агрессии и уничтожение украинской государственности и граждан нашей страны.
В общем, как отмечается, в список вошли:
- политическая партия "Единая Россия";
- политическая партия "Справедливая Россия - патриоты - за правду";
- политическая партия "Либерально-демократическая партия России";
- политическая партия "Новые люди";
- политическая партия " Коммунистическая партия Российской Федерации";
- общественная организация "Молодая гвардия единой России";
- добровольческое молодежное общественное движение "Волонтерская рота боевого братства";
- детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия";
- общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых";
- общественная организация "Российский союз молодежи";
- общественное движение "Общероссийский народный фронт";
- благотворительный фонд "Добро и дело";
- общественная организация "Российская ассоциация защиты религиозной свободы".
"Отныне под запретом любая общественно-политическая или хозяйственная деятельность этих партий и объединений РФ на территории Украины. Кроме этого, с вышеуказанными организациями РФ запрещено сотрудничать украинским партиям, общественным движениям и фондам", - отметили в СБУ.
Как сообщал УНИАН, сообщено о подозрении российскому олигарху Михаилу Шелкову, который причастен к схемам скрытой поставки украинского титанового сырья в страну-агрессор. В частности, для реализации сделок россиянин использовал подконтрольное ему ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат" в Днепропетровской области.
Редкие минералы из месторождений украинской компании являются незаменимыми компонентами для производства высококачественного титана, и именно их Шелков поставлял в РФ по заказу предприятий российского военно-промышленного комплекса. Среди них - производители крылатых ракет "Калибр", боевых самолетов МиГ-35 и СУ-35, а также вертолетов Ка-52.