Также злоумышленник ранил ножом парня, который пытался заступиться за девушку.

В Тернопольской области к пожизненному лишению свободы приговорен обвиняемый в убийстве 18-летней девушки, которое произошло в 2019 году.

Читайте такжеЖестокое убийство студентки во Львове: подозреваемого арестовалиКак сообщили УНИАН в пресс-службе Тернопольской областной прокуратуры, соответствующий приговор вынесла вчера коллегия судей Теребовлянского районного суда.

«Прокурором в суде доказано, что осенью 2019 года житель одного из сел Теребовлянского района кухонным ножом, который заранее взял из дома, нанес своей 18-летней знакомой многочисленные удары в жизненно важные органы. Это произошло на глазах друзей девушки. Один из присутствующих пытался заступиться за нее, в результате тоже получил ножевое ранение», - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за полученных травм потерпевшая скончалась в карете скорой помощи по дороге в больницу. Травму парня квалифицировали как легкое телесное повреждение.

Убийство студентки в Тернопольской области: что известно

14 сентября 2019 года в селе Воля Теребовлянского района 34-летний мужчина напал с ножом на девушку, с которой он встречался несколько лет.

Пара не общалась около трех недель, поскольку девушка уехала в Тернополь, где училась на втором курсе местного вуза.

Инцидент произошел на глазах ее подруг и друзей, с которыми она приехала домой. Мужчина подбежал с ножом к девушке и стал наносить ей удары. Потерпевшая получила около десяти ножевых ранений.

Полицейские задержали мужчину и сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 115 УК (умышленное убийство). Ключевой версией следствия было убийство из ревности.

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Автор: Андрей Вацик