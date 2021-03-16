В настоящее время обстоятельства инцидента устанавливают правоохранители.

Учительница физкультуры тернопольской гимназии имени Ивана Франко, находясь в нетрезвом состоянии на уроке, избила семиклассника.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на тернопольское издание te.20minut.ua.

Вероятной причиной такого поведения стало то, что один из учеников якобы сказал учительнице что-то обидное.

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"Учительница физкультуры пришла в школу навеселе. Какой-то малый ей что-то сказал, она начала кричать, закрыла спортзал изнутри и начала того парня бить головой о стену. Дети подняли крик. Сбежались учителя, дирекция и т.д., выламывали двери", - сказала одна из родственников учеников, которые учатся в этой гимназии.

Что говорят в гимназии

Директор гимназии Анатолий Крыжановский в комментарии ТСН.uа информацию об инциденте подтвердил, однако пообещал все детали сообщить позже.

"Да, это действительно имело место. Для нас, как для педагогического коллектива это недопустимое событие. Эта учительница с сегодняшнего дня у нас больше не работает", - сказал Анатолий Крыжановский.

Реакция полиции

Спикер Нацполиции в Тернопольской области Сергей Крета сообщил о том, что сейчас правоохранители устанавливают официальные детали события.

"На место происшествия полиции не вызвали. Директор этой гимназии нам сообщил, что инцидент произошел в пятницу, 12 марта, и в учебном заведении самостоятельно все решили. Но этот факт имел место, все детали мы будем сейчас все устанавливать", - пояснил он.

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Автор: Юрий Годован