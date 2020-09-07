Инцидент произошел в одном из сел Кременецкого района Тернопольской области.

В Тернопольской области несовершеннолетний погиб на рыбалке, коснувшись удочкой линий электропередач.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Тернопольской области, 5 сентября в с. Будки Кременецкого района около 20:00 обнаружили погибшим 17-летнего местного жителя.

По данным очевидцев, юношу ударило током, когда он коснулся телескопической удочкой линии электропередач, проходившей вдоль пруда.

В прокуратуре опровергли сообщения местных СМИ, которые утром сообщили, что причиной гибели подростка стало поражение током от электроудочки. При этом в сообщении прокуратуры говорится, что с целью всестороннего предварительного расследования проверяются все возможные версии.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

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Автор: Андрей Вацик