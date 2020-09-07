В Тернопольской области несовершеннолетний погиб на рыбалке, коснувшись удочкой линий электропередач.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Тернопольской области, 5 сентября в с. Будки Кременецкого района около 20:00 обнаружили погибшим 17-летнего местного жителя.
По данным очевидцев, юношу ударило током, когда он коснулся телескопической удочкой линии электропередач, проходившей вдоль пруда.
В прокуратуре опровергли сообщения местных СМИ, которые утром сообщили, что причиной гибели подростка стало поражение током от электроудочки. При этом в сообщении прокуратуры говорится, что с целью всестороннего предварительного расследования проверяются все возможные версии.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).
Вас также могут заинтересовать новости
Ударило током: на станции Подзамче во Львове трагически погиб юноша
Ожоги 40% тела и сломанные конечности: в Хмельницкой области подростка ударило током на крыше вагона
В Тернополе юноша получил ожоги 30% тела от поражения током во время селфи на крыше вагона
В Киевской области 12-летний подросток погиб от удара током на вагоне поезда (фото)
На Волыни от поражения током погиб рыбак, который удочкой задел ЛЭП
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram