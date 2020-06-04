В Тернопольской области к трём годам тюрьмы приговорен священник, ранее оправданный за ДТП в нетрезвом состоянии

Суд первой инстанции освободил от ответственности виновника ДТП, который полностью раскаялся.

В Тернопольской области к 3-м годам заключения приговорен священник, которого ранее суд оправдал после совершения ДТП в нетрезвом состоянии, которое произошло в июле 2019 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Тернопольского апелляционного суда, таково решение коллегии судей после полученной апелляционной жалобы прокурора на приговор Залещицкого районного суда от 28 февраля.

Как установлено судом, поздно вечером 20 июля 2019 года 39-летний водитель Renault Logan в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь по автодороге от Залещиков в направлении Тернополя, выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Renault Trafic. В результате аварии водитель и шесть пассажиров микроавтобуса получили телесные повреждения. В частности, у 8-летнего мальчика медики зафиксировали закрытый перелом правой бедренной кости, у его матери - перелом ребра, сотрясение головного мозга, у 15-летней девочки - открытые переломы руки со смещением.

Такие действия водителя судом первой инстанции были квалифицированы по части 2 статьи 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее тяжкие телесные повреждения) и назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права 3 года управлять транспортными средствами.

В то же время, поскольку виновник ДТП искренне раскаялся и полностью признал свою вину, воспитывает шестерых детей, а также является священнослужителем, местный суд применил к нему статью 75 УК Украины и освободил от отбывания основного наказания, установив один год испытательного срока.

Также суд полностью удовлетворил гражданские иски потерпевших пассажиров и взыскал с обвиняемого в их пользу 418 тыс. грн материального и морального вреда.

Не согласившись с таким решением, прокурор подал апелляционную жалобу и просил отменить приговор суда и назначить виновнику аварии 5 лет лишения свободы с лишением права 3 года управлять транспортными средствами.

Коллегия судей Тернопольского апелляционного суда пришла к выводу, что суд первой инстанции недостаточно учел фактические обстоятельства уголовного производства, в частности, что от преступления пострадали семь человек, двое из которых - дети, а ДТП мужчина совершил в состоянии алкогольного опьянения, то есть совершил тяжкое преступление при отягчающих обстоятельствах. Моральный и материальный вред он до сих пор не возместил. Также не было учтено судом и мнение потерпевших, которые просили назначить священнику максимальное наказание с лишением свободы.

Учитывая эти обстоятельства, коллегия судей пришла к выводу, что апелляционную жалобу прокурора следует удовлетворить частично. Приговор Залещицкого районного суда был отменен и принят новый приговор, которым виновнику ДТП назначено наказание в виде 3-х лет лишения свободы с лишением на 3 года права управлять транспортными средствами.

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