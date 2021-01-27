Обвиняемому грозит до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

В Сумской области будут судить известного 31-летнего фотографа из Полтавщины, который совершил ряд преступлений против половой свободы и неприкосновенности семи малолетних девочек.

Читайте такжеЗадержание педофила-фотографа: СМИ узнали новые детали о подозреваемомКак сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области, обвинительный акт в отношении злоумышленника утвержден Сумской местной прокуратурой и сегодня, 27 января, направлен в суд.

По данным следствия, 31 июля 2020 года обвиняемый приехал в Сумскую область к 9-летней девочке, с которой познакомился в сети Интернет. Мужчина пообещал свозить ребенка в Mcdonald's, однако отвез его на съемную квартиру, где совершал с ним действия сексуального характера, которые можно квалифицировать как изнасилование. Позже фотограф продолжил писать девочке, договариваясь о следующей встрече, на которую просил привести подружку.

«Эта переписка уже проходила под контролем правоохранителей, которые оперативно установили личность насильника и задержали его. По месту жительства задержанного обнаружен и изъят пистолет STALKER-M906 калибра 9 мм и 18 патронов калибра 9 мм», - отметили в ведомстве.

Пока задержанный находился под стражей, следствием были установлены еще шесть девочек в возрасте от 8 до 12 лет, с которыми он совершал развратные действия.

«Одного ребенка мужчина под предлогом фотосессии заманил на арендованную посуточно квартиру. С двумя познакомился на улице и предлагал покатать на своем дорогом авто. С тремя девочками подозреваемый общался через социальную сеть, при этом угрозами заставлял присылать ему свои фото в обнаженном виде», - уточнили в пресс-службе прокуратуры.

Пострадавшие дети – из Полтавской, Кировоградской, Сумской областей и из Киева.

За содеянное обвиняемому грозит до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

В правоохранительных органах подозреваемого называли «известным фотографом».

По информации пользователей Facebook, имя этого человека - Валентин Василенко. Его задержали 2 августа 2020 года в Горишних Плавнях, откуда он родом.

На страницах Василенко в соцсетях много фотографий вместе со звездами украинского шоу-бизнеса, кадры со съемочных площадок рейтинговых телепроектов, музыкальных премий, концертов, съемок клипов. Этим он и пользовался, чтобы привлекать девочек якобы для участия в телешоу.

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Автор: Виталий Кохан