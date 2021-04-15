В Сумской области задержан 35-летний мужчина, который травмировал молотком отца и нанес смертельные удары ножом матери.
Читайте такжеЗверское убийство супругов в Одесской области: полиция задержала подозреваемого (фото)Как сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области, инцидент произошел 14 апреля в городе Ромны.
Согласно сообщению, в одном из домов по улице Индустриальной районного центра между сыном и его родителями произошла семейная ссора.
В результате конфликта мужчина при помощи молотка причинил телесные повреждения головы своему 59-летнему отцу, а 59-летней матери нанес несколько ножевых ранений, от которых она скончалась на месте.
«Поняв, что натворил, мужчина выбежал из квартиры в том, в чем был одет – в футболке, спортивных штанах и без обуви. Убегая по улице, у одного из частных домов заметил чей-то велосипед, вскочил на него и уехал», - говорится в сообщении.
Через несколько часов полицейские нашли злоумышленника и задержали.
Полицией открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины.
Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.
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