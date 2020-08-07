Задержание педофила-фотографа: СМИ узнали новые детали о подозреваемом

Злоумышленник ранее встречался с девушками, которые были значительно моложе его.

Появились новые подробности о 31-летнем фотографе, задержанном в Сумской по подозрению в изнасиловании девятилетнего ребенка.

Подробности дела описывает издание "Обозреватель".

Журналисты выяснили, что подозреваемый является жителем города Горишни Плавни на Полтавщине. Многие жители его знают.

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"Валик уже тогда называл себя фотографом и, кстати, делал неплохие фотосессии. Затем стал проситься снимать на всех городских выставках, активно "лез" в мэрию. Мол, приглашайте на мероприятия, а я бесплатно буду фотографировать. Это сейчас понятно, что ему нужны были знакомства, в том числе и с большими людьми, нужно было прикрытие. А тогда удивлялись: Валик действительно никогда не брал деньги за свою работу, всех снимал бесплатно. Но человек же должен за что-то жить?!", - рассказала одна из жительниц.

Его сверстники рассказывают, что раньше обращали внимание еще на некоторые моменты. В частности, тот факт, что в 18-летнем возрасте злоумышленник встречался с 15-летней - это воспринималось нормально, однако впоследствии он пошел на "понижение".

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"Когда ему было 20, его новым девушкам 14, когда ему исполнилось 25, а им - 13 ... Мы обращали внимание, это уже бросалось в глаза. Валик всегда выбирал девушек одного типажа: они были маленькие, худенькие, с короткими стрижками, всем по 13-14 лет. С одной из них он встречался, пока ей не исполнилось 17. Вообще все его "девочки" были похожи на мальчиков, а менял он их, как перчатки, мог одновременно встречаться с несколькими. Многие даже думали, что Валик гей, а девушек таскает с собой для прикрытия. Он сам такой чопорный, сладковатый ... Не подумайте, что у меня какое-то "не то" отношение к ЛГБТ, просто это бросалось в глаза ", - говорит один из знакомых задержанного фотографа.

Ранее УНИАН рассказывал, что сумские прокуроры и полицейские в ходе спецоперации задержали злоумышленника, который изнасиловал девятилетнюю девочку. За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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