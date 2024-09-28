Еще два человека получили тяжелые травмы.

В Ривненской области водитель автоцистерны въехал в блокпост и сбил насмерть полицейского.

Как говорится в сообщении полиции Ривненской области, ДТП произошло около 8:15 на трассе Киев-Ковель-Ягодин. В результате аварии 40-летний полицейский получил смертельные травмы и еще 2 человека, другой правоохранитель и военный, получили тяжелые травмы.

Цистерна DAF с газом из-за ДТП не разгерметизировалась. 64- летний водитель, житель города Кременчуг, оказался трезв, его задержали для выяснения подробностей аварии.

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В ночь на 26 мая 2023 года председатель Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр совершил наезд на военнослужащего, 23-летний нацгвардеец от полученных травм погиб на месте. Тандыра задержали.

3 августа в ГБР заявили, что состояние опьянения судьи во время совершения ДТП подтверждено рядом экспертиз.

В августе того же года досудебное расследование в отношении судьи. завершено, дело находится на рассмотрении суда.

А в декабре стало известно, что обвиняемый в смертельном ДТП с нацгвардейцем судья Тандыр развелся с женой, а через неделю переписал на нее имущество.

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