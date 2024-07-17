В результате столкновения погибли водитель грузовика и трое пассажиров автобуса.

Во Львовской области в результате ДТП с участием маршрутного автобуса и грузовика четверо людей погибли, еще семеро травмировались.

Как сообщает полиция Львовской области, авария произошла сегодня, 17 июля, около 10:10 на автодороге "Мукачево-Ивано-Франковск-Львов" в пределах села Давыдов Львовского района.

По данным правоохранителей, столкнулись маршрутный автобус "БАЗ" сообщением "Львов-Выбрановка" и автопоезд "МАН".

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"В результате столкновения погибли водитель автопоезда и трое пассажиров автобуса. Водитель автобуса и шестеро пассажиров маршрутки, среди которых четырехлетний мальчик, получили телесные повреждения и доставлены в больницу. Медики уточняют их диагнозы", - говорится в сообщении.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч.3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Другие смертельные ДТП с участием маршрутки

6 июля в Ривненской области произошло масштабное ДТП, в результате которого погибли 14 человек, в том числе один ребенок.

По данным следствия, на дороге Городище-Ривне-Староконстантинов вблизи села Верхов водитель автоцистерны выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с маршруткой "Ривне-Хмельницкий". В результате ДТП погибли водители обоих транспортных средств, а также 12 пассажиров микроавтобуса, среди которых 6-летний мальчик. Еще одну женщину, жительницу города Нетешин, госпитализировали.

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