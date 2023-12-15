4 декабря суд должен был рассмотреть ходатайство об аресте имущества Тандыра, однако его адвокаты в суд не пришли, потому что участвовали в другом заседании.

Обвиняемый в смертельном ДТП с нацгвардейцем судья Тандыр развелся с женой, а через неделю переписал на нее имущество - по мнению адвоката семьи погибшего, это может свидетельствовать о том, что Тандыр пытается избежать выплаты компенсации пострадавшим. Автомобиль, на котором судья сбил Бондаренко, принадлежит жене.

Как адвокат стороны потерпевших Сердюк рассказал изданию "Суспільне" в комментарии, накануне развода, 4 декабря, суд должен был рассмотреть ходатайство об аресте имущества тандыра, однако его адвокаты в суд не пришли, потому что участвовали в другом заседании. А уже через два дня супруги Тандыр расстались.

"Пострадавшие не могут определиться со своей позицией. То они говорят, что деньги им не надо, то подают компенсацию. Впечатление, будто просто дают инфоповод, чтобы все об этом говорили", - заявил адвоката обвиняемого Юрченко.

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Дело судьи Тандыра - детали

Авария с участием тандыра произошла в ночь на 26 мая. В тот день глава Макаровского райсуда Алексей Тандыр на большой скорости на блокпосту в Киеве сбил насмерть нацгвардейца.

Свидетели отмечали, что тандыр был пьян за рулем. При этом он пытался подделать результаты экспертизы по содержанию алкоголя в крови - вместо мочи на анализ сдал слюну и воду. Поэтому первая экспертиза не нашла алкоголя. Позже была исследована слюна, в которой и нашли алкоголь.

Высший совет правосудия временно отстранила от осуществления правосудия судью Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра. Соответствующее решение было принято сегодня, сообщили в пресс-службе ВСП.

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