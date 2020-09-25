В Ивано-Франковской области произошло массовое отравление, предварительно, сосисками, среди работников завода по производству автомобильных деталей в Коломые.
Как сообщает ТСН, число пострадавших возросло до 101, из них 44 пришлось госпитализировать. Остальные продолжают лечиться дома.
В настоящее время специалисты еще исследуют, что могло стать причиной отравления, однако большинство больных жалуются на сосиски, которые съели в заводской столовой.
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Спасатели сообщают, что накануне в лечебные учреждения с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция обратился 101 человек, из которых 44 человека госпитализированы и 57 находятся на амбулаторном лечении, они употребляли пищу в столовой ООО "Леони" (г. Коломыя). Проводится комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий.
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