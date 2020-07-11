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В Полтаве сразу в двух кафе прогремели взрывы (фото)

14:46, 11 июля 2020
Происшествия
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Во время взрывов никто не пострадал / фото Нацполиция

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Полтавской области.

Как сообщается, около 10 часов на рынке "Мотель" в одном из кафе неизвестный мужчина бросил пакет, который взорвался. По предварительной информации, это была петарда. В этот же день по улице Зыгина на рынке в помещении кафе неизвестный бросил предмет, похожий на петарду.

Пострадавших нет. На месте работает следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнической службы, которые выясняют обстоятельства. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

По предварительной информации, в кафе бросили петарду / фото Нацполіція

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