В Полтаве сразу в двух кафе прогремели взрывы (фото)
Сегодня, 11 июля, в Полтаве сразу в двух кафе прогремели взрывы.
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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Полтавской области.
Как сообщается, около 10 часов на рынке "Мотель" в одном из кафе неизвестный мужчина бросил пакет, который взорвался. По предварительной информации, это была петарда. В этот же день по улице Зыгина на рынке в помещении кафе неизвестный бросил предмет, похожий на петарду.
Пострадавших нет. На месте работает следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнической службы, которые выясняют обстоятельства. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
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