В оккупированном Луганске его фирма сдает в аренду офисы структурам, которые "донатят" на армию РФ.

В Одессе задержан заместитель руководителя Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Одесской области, который подозревается в ведении бизнеса на территории так называемой ЛНР и уплате налогов в бюджет РФ. Чиновнику инкриминируют государственную измену.

Как сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, по данным следствия, чиновник БЭБ является соучредителем предприятия, которое еще с 2013 года осуществляло деятельность во временно оккупированной Луганской области. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, отмечают в прокуратуре, фигурант не только сохранил долю в этом бизнесе, но и продолжил получать с него прибыль.

По данным пресс-службы, сейчас предприятие работает на оккупированной территории, платит налоги в бюджет РФ и фактически финансирует военную агрессию против Украины.

"На официальном сайте компании размещены публикации с призывами поддерживать российских военных и ссылки на ресурсы для сбора средств на нужды оккупационных сил", - отмечают в прокуратуре.

Заместитель руководителя БЭБ в Одесской области и его сообщник - бизнесмен из Днепра, который владеет долей в этом же предприятии, задержаны. Обоим фигурантам сообщили о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения - содержание под стражей.

По данным областного управления СБУ, чиновник БЭБ является соучредителем луганской компании, занимающейся недвижимостью на оккупированной территории и финансирует бюджет РФ в виде уплаты "налогов".

"В 2023 году предприятие было зарегистрировано по законодательству РФ. При этом разоблаченный правоохранитель владеет в нем 50% уставного капитала. Согласно имеющимся доказательствам, фирма сдает в аренду офисы коммерческим структурам и общественным организациям в Луганске, которые "донатят" на армию РФ", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, на сообщника чиновника БЭБ записаны другие 50% уставного капитала предприятия.

В свою очередь, в БЭБ отмечают, что подозреваемый в Одессе раскрыт при содействии нового директора бюро Александра Цивинского. Чиновнику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена). Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

В правоохранительных органах УНИАН уточнили, что задержанный - заместитель руководителя БЭБ в Одесской области Олег Скупинский.

Задержание предателей в Украине

Как писал УНИАН, зимой 2025 года стало известно о задержании топ-чиновника сотрудника СБУ, который сотрудничал с ФСБ РФ. Предателем оказался руководитель Штаба Антитеррористического центра при СБУ полковник Дмитрий Козюра. Говорилось, что для выявления и задержания агента была проведена беспрецедентная по своему уровню спецоперация с привлечением сложного комплекса гласных и негласных мероприятий. Спецоперация получила название "Крыса". Глава СБУ Василий Малюк рассказал, что подозреваемого круглосуточно контролировали, отслеживали контакты, общение и тому подобное.

