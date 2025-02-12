По данным следствия, предатель был завербован ФСБ в 2018 году в Вене, но был "законсервирован" до декабря прошлого года.

Служба безопасности Украины обнародовала детали дела по разоблачению в своих рядах "топщура", который работал на ФСБ. Как отмечается в сообщении СБУ, сейчас прекращена деятельность агентурной сети российских спецслужб.

"Для выявления и задержания вражеского агента была проведена беспрецедентная по своему уровню спецоперация с привлечением сложного комплекса гласных и негласных мероприятий. Эта операция получила название "Крыса", - сообщают в спецслужбе.

Так, согласно информации СБУ, предатель длительное время находился в разработке сотрудников внутренней безопасности СБУ.

"Мы фактически окружили его со всех сторон, круглосуточно контролировали каждый шаг "крысы" - контакты, общение, переписки, буквально "жили" в его телефоне, он постоянно находился под аудио- и видеонаблюдением. Нейтрализация такого предателя - без преувеличения историческая спецоперация, учитывая уровень агента, его профессиональную подготовку и тот масштаб вреда, который он потенциально мог бы нанести государственной безопасности во время войны", - рассказал глава СБУ Василий Малюк.

Согласно сообщению, чтобы исключить нанесение вреда государственной безопасности Украины, фигуранту был ограничен доступ к действительно важным данным, в то же время через предателя Служба безопасности насыщала врага большим массивом дезинформации.

Отмечается, что в материалах уголовного производства задокументировано 14 масштабных эпизодов противоправной деятельности, но только часть из них СБУ может показать обществу, учитывая законодательные ограничения и с целью, чтобы враг не получил дополнительной информации.

По данным следствия, предатель был завербован ФСБ в 2018 году в Вене. В течение определенного времени фигурант из соображений безопасности был "законсервирован" российскими кураторами и не осуществлял активной шпионской деятельности. Однако в конце декабря прошлого года ФСБ возобновила с ним контакты, которые также находились под оперативным контролем сотрудников внутренней безопасности СБУ.

ГУ ВБ Службы безопасности совместно с Главным следственным управлением СБУ обнаружили скрытый канал связи шпиона с вражеской спецслужбой, организованный через гражданина Украины, который ранее сбежал в Россию. По подтвержденным оперативным данным, это лицо еще во время Революции достоинства входило в так называемый штаб Андрея Клюева, было помощником одного из народных депутатов запрещенной ныне Партии регионов и принимало активное участие в организации "Антимайдана".

Среди прочего, он лично перевозил из Москвы наличные, которые потом раздавали участникам проплаченных митингов. Данному фигуранту планируется объявить сообщение о подозрении в государственной измене - как в соучастии с вражеским агентом, так и по отдельным эпизодам.

СБУ установила и личность куратора из ФСБ - Юрия Шаталова, который координировал деятельность агентурной сети. Для связи с резидентом вражеской спецслужбы "крыса" использовала конспиративную квартиру в Киеве. Он получил специальный мобильный телефон, WiFi-роутер и сим-карту, с помощью которых и осуществлял скрытую передачу собранной для ФСБ РФ информации, в том числе документов, составляющих государственную тайну.

"В целом ФСБ ставила задачу членам агентурной сети собирать и передавать сведения в сфере обороны, акцентируя особое внимание на данных по осведомленности Украины о дислокации и перемещении вражеских сил на фронте. Также РФ интересовала тайная и служебная информация о вооружении украинских Сил безопасности и обороны, состояние объектов критической инфраструктуры, результаты вражеских ракетных обстрелов по целям в Украине, данные о высшем военно-политическом руководстве государства, работу государственных реестров после вражеской кибератаки в декабре 2024 года и другая информация, которая могла быть использована для проведения подрывной деятельности против Украины", - сообщили в СБУ.

Сейчас следствие располагает многими неоспоримыми доказательствами преступной деятельности фигурантов дела. Среди них - материалы, полученные в процессе сложных оперативно-технических мероприятий, перехвата, переданной врагу информации, аудио и видео, переписка и тому подобное.

Задержанному чиновнику объявлено о подозрении по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Обращается внимание, что задержанный СБУ чиновник работал на врага не только по идейным, но и по финансовым мотивам.

В СБУ сообщают, что в материалах уголовного дела фигурируют и близкие родственники предателя - в частности, отец и мать, которые оправдывают российскую агрессию, восхваляют российского диктатора Владимира Путина и, судя по аудиоперехватам, знают о работе своего сына на ФСБ. Родителям планируется объявить о подозрении по ст. 436-2 УКУ (оправдание агрессии РФ против Украины).

Дело находилось под личным контролем главы СБУ.

Задержание топ-чиновника СБУ - что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня СБУ сообщила о разоблачении и задержании в своих рядах топ-чиновника, который работал на ФСБ. Источники в спецслужбе сообщили УНИАН, что предателем оказался руководитель Штаба Антитеррористического центра при СБУ полковник Дмитрий Козюра.

СБУ информировало, что глава СБУ Василий Малюк лично входил в оперативно-следственную группу, которая занималась разработкой предателя и возглавлял операцию по его задержанию. Обо всех этапах спецоперации Малюк напрямую докладывал Верховному Главнокомандующему, Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Глава СБУ рассказал, что также через предателя длительное время передавали врагу дезинформацию.

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