Предательница на маршрутке: в Одесской области задержали вражескую корректировщицу / фото СБУ

В Одесской области задержали корректировщицу, которая готовила вражеские воздушные атаки по 9 объектам в регионе. По данным следствия, жительница Черноморска регулярно ездила на маршрутном такси по территории региона и фиксировала места базирования и перемещения украинских защитников, пыталась отследить направления полетов боевой авиации ВСУ. 

"Для осуществления вражеских ударов злоумышленница передала оккупантам электронные координаты 9 объектов военной и критической инфраструктуры региона. Среди них – укрепрайоны Сил обороны, фортификационные сооружения и стратегически важные локации железнодорожного сообщения", – сообщили в пресс-службе областного управления СБУ,

В Одесской областной прокуратуре отмечают, что фигурантка в июле-августе 2023 года через Telegram отправляла сотруднику разведки РФ информацию о дислокации сил и средств ВС Украины, размещенных на территории, в частности города Черноморск, а также наличии военнослужащих в отдельных административных зданиях на территории области. Она также делала скриншоты Google Maps с метками точного расположения подразделений. Во время обыска у женщины изъят мобильный телефон с доказательствами ее коммуникации с агрессором. 

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Фото Информатор РФ задержана СБУ 22 сентября 2023
Фото Информатор РФ задержана СБУ 22 сентября 2023
Фото Информатор РФ задержана СБУ 22 сентября 2023
Фото Информатор РФ задержана СБУ 22 сентября 2023

В СБУ уверяют, что разоблачили фигурантку еще на начальном этапе ее разведывательно-подрывной деятельности и проинформировали командование украинских войск о возможных угрозах воздушных атак РФ. Она попала в поле зрения вражеских спецслужб после того, как еще в начале полномасштабного вторжения РФ поддерживала оккупантов и активно об этом "выписывала" в запрещенных соцсетях.

Злоумышленнице сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины. Сейчас она находится под стражей. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.

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