Злоумышленница передала оккупантам электронные координаты 9 объектов военной и критической инфраструктуры региона.

В Одесской области задержали корректировщицу, которая готовила вражеские воздушные атаки по 9 объектам в регионе. По данным следствия, жительница Черноморска регулярно ездила на маршрутном такси по территории региона и фиксировала места базирования и перемещения украинских защитников, пыталась отследить направления полетов боевой авиации ВСУ.

"Для осуществления вражеских ударов злоумышленница передала оккупантам электронные координаты 9 объектов военной и критической инфраструктуры региона. Среди них – укрепрайоны Сил обороны, фортификационные сооружения и стратегически важные локации железнодорожного сообщения", – сообщили в пресс-службе областного управления СБУ,

В Одесской областной прокуратуре отмечают, что фигурантка в июле-августе 2023 года через Telegram отправляла сотруднику разведки РФ информацию о дислокации сил и средств ВС Украины, размещенных на территории, в частности города Черноморск, а также наличии военнослужащих в отдельных административных зданиях на территории области. Она также делала скриншоты Google Maps с метками точного расположения подразделений. Во время обыска у женщины изъят мобильный телефон с доказательствами ее коммуникации с агрессором.

Видео дня

В СБУ уверяют, что разоблачили фигурантку еще на начальном этапе ее разведывательно-подрывной деятельности и проинформировали командование украинских войск о возможных угрозах воздушных атак РФ. Она попала в поле зрения вражеских спецслужб после того, как еще в начале полномасштабного вторжения РФ поддерживала оккупантов и активно об этом "выписывала" в запрещенных соцсетях.

Злоумышленнице сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины. Сейчас она находится под стражей. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.

Коллаборанты в Украине - последние новости

На Херсонщине задержали семью коллаборантов, которые помогали РФ провести фейковый референдум в 2022 году. В частности две жительницы Бериславского района (мать с дочкой) после захвата региона поддержали российских захватчиков и предложили им свою помощь. Коллаборанток "назначили" в оккупационную "избирательную комиссию" села Максима Горького и они осуществляли подворовые обходы жителей и собирали "голоса за присоединение" Херсонщины к стране-агрессору. При этом, угрожали, если люди не хотели "правильно" ставить отметку в фейковом бюллетене.

Вас также могут заинтересовать новости: