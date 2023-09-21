В случае отказа "правильно" голосовать мать с дочкой угрожали односельчанам заключением в российскую пыточную.

В Херсонской области задержали семью коллаборантов, которые помогали РФ провести фейковый референдум в 2022 году.

Как сообщает пресс-служба СБУ, задержаны два организатора псевдореферендума РФ, который состоялся в прошлом году в ходе временной оккупации правобережной части Херсонской области. Это жительницы Бериславского района: мать с дочкой, которые после захвата региона поддержали российских захватчиков и предложили им свою помощь.

"Обеих коллаборанток "назначили" в оккупационную "избирательную комиссию" одного из местных поселков. Они осуществляли подворовые обходы жителей и собирали "голоса за присоединение" Херсонщины к РФ. В случае отказа ставить "нужную" отметку в фейковом бюллетене, вражеские приспешницы угрожали заключением в российскую пыточную", - рассказали в СБУ.

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По данным следствия, для дополнительного запугивания местного населения коллаборанток сопровождали вооруженные боевики. Затем фигурантки фальсифицировали "итоги" фейкового плебисцита в пользу Кремля.

Отмечается, что после освобождения поселка злоумышленницы остались на территории района и надеялись, что о них "не вспомнят". Впрочем, сотрудники СБУ разоблачили обоих коллаборанток, установили их адреса и задержали.

Предательниц подозревают в коллаборационной деятельности. Сейчас они под стражей.

Как уточнили в Херсонской областной прокуратуре, указанные женщины как члены незаконно созданных избиратульных комиссий ходили по домам жителей села Максима Горького, призывая их голосовать в пользу страны-агрессора и выдавали "бюллетени".

Во Львове блогер призвал ударить по зданию СБУ российскими ракетами

Правоохранители разоблачили блогера, который снимал здание Службы безопасности во Львове и призывал ударить по ней российскими ракетами. Для совершения теракта злоумышленник агитировал попасть в режимный объект, а чтобы распространить призывы, он делал онлайн-трансляцию на собственной странице в "Инстаграм" вблизи здания спецслужбы. Во время стрима вместе со своим сообщником из-за границы он дискредитировал сотрудников СБУ.

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