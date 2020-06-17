В Одессе посадили воспитателей детского центра реабилитации, где истязали воспитанников

Также решением суда осужденные лишены права занимать должность воспитателя сроком на 1 год.

Сегодня Малиновский районный суд Одессы осудил двух воспитателей коммунального учреждения «Центр социально-психологической реабилитации службы по делам детей Одесской ОГА» (бывший приют «Свитанок»), в котором истязали воспитанников.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, обвинение в суде представляла Одесская местная прокуратура № 2.

Отмечается, что воспитатели центра реабилитации признаны виновными в невыполнении профессиональных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних вследствие небрежного к ним отношения. Обе женщины приговорены к 3 годам лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с установлением испытательного срока 1 год (ч. 2 ст. 137 УК Украины).

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Также решением суда осужденные лишены права занимать должность воспитателя сроком на 1 год.

Как отметили в прокуратуре, в конце июля 2019 в помещении детского реабилитационного центра один из сотрудников охранного агентства, которые прибыли по вызову воспитателя, издевался и избил двух несовершеннолетних воспитанников.

Правоохранители выяснили, что воспитатели учреждения в это время оставили несовершеннолетних без присмотра, чем фактически не приняли предусмотренных действий по их охране от физического и психологического насилия.

Как сообщал УНИАН, в Одессе правоохранители проводят расследование по уголовным производствам по фактам пыток и других нарушений прав воспитанников бывшего приюта «Свитанок» – ч. 1 ст. 127 (пытки), ч. 1 ст. 137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей), ч. 3 ст. 152 (изнасилование), ч. 2 ст. 365 (превышение власти) Уголовного кодекса Украины.

В сентябре 2019 года Служба по делам детей Одесской ОГА начала проверку фактов жестокого обращения с детьми в приюте.

В ноябре Малиновский райсуд Одессы избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сотруднику охранного агентства «Центр», который подозревается в истязании воспитанников.

По версии следствия, в конце июля 2019 года в помещении приюта - девочка, 2006 г. р., и мальчик, 2004 г. р., вступили в половой контакт с использованием презерватива.

О данном факте стало известно воспитателю заведения, которая вызвала сотрудников охранного агентства. Один из них решил наказать малолетних и приказал мальчику найти использованный им презерватив, после чего заставил детей разрезать его пополам, а затем, угрожая применением электрошокера, заставил их жевать несколько минут части использованного средства контрацепции. В дальнейшем сотрудник охранного агентства приказал детям зайти в душевую комнату, где бил ремнем и пр.

В феврале 2020 года Малиновский райсуд Одессы вынес приговор охраннику - лишение свободы сроком на 3 года с испытательным сроком 2 года.

2 марта прокуратура сообщила о подозрении двум воспитателям «Свитанка», которым инкриминируют ч. 1 ст. 137 (неисполнение или ненадлежащее исполнение профессиональных или служебных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, если это повлекло существенный вред здоровью потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

22 мая подозрение объявили одесскому полицейскому, который подозревается в истязании детей. Заводской районный суд Николаева отпустил его под ночной домашний арест.

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