Еще одного ребенка доставили в больницу.

В Киевском районе Одессы 7 июня двое 13-летних мальчиков играли в фонтане, который не действует. Во время игры конструкция фонтана обвалилась, из-за чего один из подростков погиб.

Как сообщили в региональном главке Национальной полиции, трагедия произошла вечером в сквере 7-й станции Большого Фонтана. О происшествии правоохранители узнали от медиков.

Предварительно установлено, что двое подростков играли в неработающем фонтане, забрались на его верхнюю бетонную конструкцию, которая во время игры обвалилась.

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"Один мальчик получил тяжкие телесные повреждения, от которых погиб на месте, второй - травмировал палец на руке. Его увезли в больницу", - рассказали правоохранители.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. Тело погибшего следователи направят на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

Правовая квалификация происшествия будет дана после установления всех его обстоятельств.

Как сообщал УНИАН, 2 июня в Одессе во время отдыха на известном пляже "Аркадия" погибла 20-летняя полицейская Александра Олещук, приехавшая из города Ровно.

Девушка была на отдыхе и фотографировалась на пирсе на память о пребывании в Одессе. Когда она позировала, большая волна сбила ее с ног, потерпевшая упала и ударилась головой, в этот же момент другая волна смыла девушку в море. Олещук искали несколько дней. Александра была сиротой, ее воспитывала бабушка.

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