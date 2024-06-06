Какой церковный праздник отмечают 7 июня по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

7 июня православные верующие по новому церковному календарю вспоминают священномученика Феодота Анкирского. В народе день прозвали Федот Урожайник. О традициях и приметах 7 июня и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю - рассказываем в материале.

7 июня 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый церковный календарь, и даты православных праздников с фиксированной датой (непереходящие праздники) сместились на 13 дней раньше. Однако часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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7 июня по новому календарному стилю (20 июня - по старому) - день памяти Феодота Анкирского.

Феодот жил в городе Анкире, в III веке. Он был владельцем гостиницы, но при этом не только человеком деловым, но и высокодуховным. Известно, что он исповедовал христианство и умел исцелять больных. На то время императором был Диоклетиан, который устраивал гонения на христиан. Феодот часто прятал в своей гостинице единоверцев, а также тайно навещал христиан в тюрьмах, помогал им и хоронил тех, кто погиб. Когда правитель узнал об этом, то приказал схватить Феодота и казнить.

Похоронили святого на месте, которое он указал при жизни, а позже там построили церковь.

Церковный праздник 7 июня по старому стилю

7 июня по старому календарному стилю - третье обретение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, день памяти священномученика Ферапонта, епископа Кипрского.

О чем говорят приметы на 7 июня

Приметы дня говорят о погоде в ближайшее время и урожае:

нет росы с утра - жди дождь днем;

день теплый и ясный - будет урожай ржи, дождь пошел - к плохому урожаю;

пауки плетут большую паутину - к теплому и ясному дню;

лягушки вечером громко квакают - будет погожая погода;

гром на Федота - ненастье затянется надолго.

В народном календаре 7 июня - праздник Федот Урожайник. В старину по народным обычаям в это время сеяли рожь.

Что нельзя делать 7 июня

7 июня, как и в любой другой день, церковь выступает против ссор, сплетен, клеветы, обид, жадности, зависти и уныния.

Согласно приметам наших предков в этот день нельзя заниматься рукоделием, признаваться в любви и свататься - могут отказать. Также считается, что сегодня лучше не приближаться к водоемам и не купаться - по поверьям, Федот в это время воюет с русалками, поэтому может ненароком человека перепутать с нечистью.

Что можно делать 7 июня

Святому Феодоту молятся о хорошем урожае хлеба и просят защитить посевы от ненастья.

По народным приметам в этот день нужно затеять большую стирку - перестирать как можно больше вещей считается хорошим знаком, который сулит финансовое благополучие, счастье и удачу.

7 июня - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Александр, Анна, Богдан, Борис, Валентин, Валерия, Василий, Виктор, Владимир, Григорий, Зинаида, Иван, Игнатий, Максим, Мария, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан, Тарас, Федор, Федот.

По старому стилю именины у Елены, Ивана, Иннокентия.

Ранее мы публиковали церковный календарь на июнь 2024 с праздниками по новому и старому стилю.

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