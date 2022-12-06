Наша страна постоянно получает от западных партнеров средства для восстановления энергосистемы, отметил глава Минэнерго.

Вследствие массированной атаки 5 декабря российские ракеты попали как в объекты генерации, так и в подстанции, самая сложная ситуация в трех областях.

Сейчас ситуация самая сложная в Киевской, Винницкой и Одесской области, об этом рассказал министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире телемарафона.

"Есть попадания, как в генерацию, так и в соответствующие подстанции...", - заявил он.

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По словам главы Минэнерго, на сегодняшнее утро в Одессе уже подключена критическая инфраструктура.

"Мы планируем, что к вечеру будет подана электроэнергия для потребителей", - пояснил он.

Он также отметил, что сегодня дополнительно в работу включаются атомные энергоблоки.

"К вечеру дефицит будет уменьшен", - сказал министр.

По информации Галущенко, Украина постоянно получает средства для восстановления энергосистемы от западных партнеров и даже планирует создать резерв.

Массированный обстрел Украины 5 декабря - что надо знать

Как сообщал УНИАН, 5 декабря российские оккупанты совершили восьмую массированную ракетную атаку по объектам критической инфраструктуры Украины.

Силы противовоздушной обороны сбили 61 из более 70 вражеских ракет. По предварительным сведениям, в небе над Киевом ликвидировали девять ракет противника.

Позже стало известно, что были попадания ракет в энергетические объекты, расположенные в Киевской, Винницкой и Одесской областях.

Позже глава Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба сообщил, что сначала власть не видела критических последствий попадания в энергообъект, расположенный в Киевской области.

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