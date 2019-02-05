Из-за пожара в жилом доме Парижа погибли 8 человек, подозреваемая в поджоге задержана (видео)
В результате пожара в восьмиэтажном здании на юго-западе Парижа погибли восемь человек, в том числе маленький ребенок.
В огне пострадали еще почти 30 человек, в том числе шестеро пожарных. Один человек находится в критическом состоянии, пишет Би-Би-Си.
Количество погибших может увеличиться, поскольку спасательная операция по-прежнему продолжается на верхних этажах, сообщил представитель пожарной службы агентству Франс пресс.
Здание находится в престижном 16 округе Парижа. В тушении пожара принимало участие около 250 пожарных, Справиться с распространением огня удалось лишь через пять часов.
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Причина возгорания пока официально не установлена, однако прокуратура Парижа сообщила, что пожар мог начаться в результате поджога. Полиция задержала подозреваемую.
Жительница дома рассказала Би-би-си, что пожар устроила женщина, проживавшая на втором этаже и страдавшая от алкогольной и наркотической зависимости. Именно она и была позже задержана. Власти подтвердили, что 40-летняя подозреваемая была известна службам психиатрической помощи.
В тот вечер, как рассказала жительница дома, женщина слушала громкую музыку, на что пожаловался ее сосед, пожарный по профессии. В ходе ссоры она якобы сказала: "Раз ты пожарный, то я подожгу дом", цитирует корреспондент слова жительницы.
Пожар начался вечером в понедельник, быстро распространившись по двум этажам здания. Некоторые жильцы были вынуждены перелезть на крыши соседних домов, чтобы спастись от огня.
Nine people including a baby have died in a fire in an eight-storey building in Paris, fire service officials say— BBC News (World) (@BBCWorld) February 5, 2019
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На вызов отправились около 200 пожарных. Примерно 30 человек были эвакуированы по лестницам.
"Когда мы приехали, ситуация была похожа на апокалипсис. Люди кричали из окон, умоляя их спасти", - рассказал представитель пожарной службы.
В качестве предосторожности был эвакуирован прилегающий район, находящийся недалеко от Эйфелевой башни. По сообщению газеты Le Parisien, власти мэрии обязались найти жилье тем, кто остался без крова.
A fire at a Paris apartment building has killed seven people, authorities say. The cause of the blaze that burned for hours and injured at least 28 people is under investigation. https://t.co/QHkhXffZJSpic.twitter.com/12fCDCxlVs— ABC News (@ABC) February 5, 2019
Мэр Парижа Анн Идальго направила соболезнования семьям погибших и отправилась к месту трагедии. Перед открытием заседания городского совета было решено провести минуту молчания.
Ранее УНИАН сообщал, что в столице Аргентины Буэнос-Айресе произошел пожар в 30-этажном отеле в центре, в результате которого пострадали более 50 людей.