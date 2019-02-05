Из-за пожара в жилом доме Парижа погибли 8 человек, подозреваемая в поджоге задержана (видео)

Справиться с распространением огня удалось лишь через пять часов.

В результате пожара в восьмиэтажном здании на юго-западе Парижа погибли восемь человек, в том числе маленький ребенок.

В огне пострадали еще почти 30 человек, в том числе шестеро пожарных. Один человек находится в критическом состоянии, пишет Би-Би-Си.

Количество погибших может увеличиться, поскольку спасательная операция по-прежнему продолжается на верхних этажах, сообщил представитель пожарной службы агентству Франс пресс.

Здание находится в престижном 16 округе Парижа. В тушении пожара принимало участие около 250 пожарных, Справиться с распространением огня удалось лишь через пять часов.

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Причина возгорания пока официально не установлена, однако прокуратура Парижа сообщила, что пожар мог начаться в результате поджога. Полиция задержала подозреваемую.

Жительница дома рассказала Би-би-си, что пожар устроила женщина, проживавшая на втором этаже и страдавшая от алкогольной и наркотической зависимости. Именно она и была позже задержана. Власти подтвердили, что 40-летняя подозреваемая была известна службам психиатрической помощи.

В тот вечер, как рассказала жительница дома, женщина слушала громкую музыку, на что пожаловался ее сосед, пожарный по профессии. В ходе ссоры она якобы сказала: "Раз ты пожарный, то я подожгу дом", цитирует корреспондент слова жительницы.

Пожар начался вечером в понедельник, быстро распространившись по двум этажам здания. Некоторые жильцы были вынуждены перелезть на крыши соседних домов, чтобы спастись от огня.

Nine people including a baby have died in a fire in an eight-storey building in Paris, fire service officials say



[Tap to expand] https://t.co/2vBZLfObYwpic.twitter.com/VGG1J3C1M3 — BBC News (World) (@BBCWorld) February 5, 2019

На вызов отправились около 200 пожарных. Примерно 30 человек были эвакуированы по лестницам.

"Когда мы приехали, ситуация была похожа на апокалипсис. Люди кричали из окон, умоляя их спасти", - рассказал представитель пожарной службы.

В качестве предосторожности был эвакуирован прилегающий район, находящийся недалеко от Эйфелевой башни. По сообщению газеты Le Parisien, власти мэрии обязались найти жилье тем, кто остался без крова.

A fire at a Paris apartment building has killed seven people, authorities say. The cause of the blaze that burned for hours and injured at least 28 people is under investigation. https://t.co/QHkhXffZJSpic.twitter.com/12fCDCxlVs — ABC News (@ABC) February 5, 2019

Мэр Парижа Анн Идальго направила соболезнования семьям погибших и отправилась к месту трагедии. Перед открытием заседания городского совета было решено провести минуту молчания.

Ранее УНИАН сообщал, что в столице Аргентины Буэнос-Айресе произошел пожар в 30-этажном отеле в центре, в результате которого пострадали более 50 людей.