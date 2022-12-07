Вода пропала в районе из-за ракетного удара, нанесенного врагом 5 декабря.

Одесском районе восстановлено водоснабжение практически во всех громадах.

"На сегодня был решен вопрос водоснабжения и водоотведения практически всех громад Одесского района", - сообщил начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

Также он добавил, что у энергетики планируют переподключить схему питания так, чтобы прогреть город в течение суток без отключений.

Видео дня

"В настоящее время у ДТЭК и "Укрэнерго" появилась возможность переподключить схему питания, чтобы уже этой ночью обеспечить электроэнергией всех потребителей Одессы и Одесского района для того, чтобы прогреть город в течение суток без отключений", - сказал он.

Атака на Одессу 5 декабря: последствия

5 декабря российские оккупанты совершили массированную ракетную атаку на объекты критической инфраструктуры Украины. Силы противовоздушной обороны сбили 61 из более 70 вражеских ракет.

Впоследствии стало известно, что были попадания ракет в энергообъекты Киевской, Винницкой, Одесской областей. В Одессе и большинстве громад Одесского района после ракетных ударов исчезли электро- и водоснабжение, была остановлена работа всех котельных. Вечером 6 декабря стало известно, что в Одессе восстановлено водоснабжение, сегодня, 7 декабря, в городе не работал общественный электротранспорт из-за отсутствия электроэнергии.