Посольство Украины уже связалось с родными погибшей.

Вследствие оползня в поселке Шови в Грузии погибла гражданка Украины. Сейчас продолжаются поиски ее ребенка, который также находился на месте трагедии.

Как сообщила пресс-служба МИД в комментарии УНИАН, украинское посольство в Грузии уже установило связь с родными погибшей. Дипломаты взаимодействуют с грузинскими властями для подготовки репатриации тела.

"Параллельно проверяем не было ли других украинцев в поселке Шови", - добавили в МИД.

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Трагедия в Грузии - что известно

В районе горного курортного поселка Шови в Грузии сошел оползень - сошло около 5 миллионов кубических метров земли. В регионе, где сошел оползень, повреждены линии электропередач, разрушены дороги и мосты, связь работает, но с перебоями. Из-за этого в зону бедствия привлекли вертолеты.

Понедельник, 7 августа, объявлен в Грузии Днем траура по погибшим в Шови. При этом власти Грузии заявили, что помощь от соседних стран не нужна.

Впоследствии стало известно, что в результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере 11 человек. В зоне бедствия до сих пор продолжаются поисково-спасательные работы. Пропавшими без вести считаются три десятка человек.

Президент Украины Владимир Зеленский уже выразил соболезнования из-за трагедии.

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