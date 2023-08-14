Полицейские уже изъяли, в частности, несколько комплектов поддельных автономеров.

В Одессе правоохранители раскрыли схему так называемых "подстав" на дороге, во время которых якобы от виновников аварии требовали деньги.

Как сообщили в региональном главке Национальной полиции, сейчас установлено несколько злоумышленников, которые втягивали жертву в аварию таким образом, чтобы выглядело будто она нарушила правила дорожного движения и повредила чужое авто. В дальнейшем якобы виновному водителю предлагалось "уладить вину" уплатой денег.

По данным полиции, фигуранты могли использовать два автомобиля - черный Mercedes-Benz S500L и серый Volkswagen Passat, заранее специально повредив на одном из них лакокрасочное покрытие частей кузова.

Видео дня

Выглядела схема следующим образом: один автомобиль во время дорожного движения пристраивался к выбранной "жертве", пытаясь попасть в "мертвые зоны" ее зеркал. Это делалось, чтобы быть незаметным для водителя. Сообщник первого злоумышленника в это время, двигаясь впереди или сбоку, резко перестраивался, провоцируя "жертву" на внезапный и резкий маневр. Именно таким образом искусственно создавалась имитация ДТП.

"В дальнейшем лица, которые заранее и предварительно согласовали "схему автомобильной подставы", указывали "виновному" водителю на повреждения на автомобиле, к которым он на самом деле не имел отношения. Злоумышленники угрожали созданием дальнейших "проблем" и предлагали "решить вопрос" на месте, заплатив им средства", - рассказали в полиции.

Отмечается, что для маскировки фигуранты подменяли на своих машинах регистрационные номера, а, чтобы еще больше запугать жертву своим якобы высоким положением в обществе, одевались в деловые костюмы. В частности, они создавали презентабельный внешний образ и представлялись работниками государственных органов.

Сейчас правоохранители изъяли несколько комплектов поддельных автомобильных регистрационных номеров, липкую ленту, которую злоумышленники клеили поверх определенных букв на номерных знаках. Как уточняется, таким образом они образовывали другие буквы: например, "І" превращали в "Т". Также изъяты другие вещи, представляющие интерес для следствия.

Полицейские попросили обратиться в правоохранительные органы граждан, ставших жертвами подобных "подстав", а также возможных свидетелей, опознавших автомобили или регистрационные номера.

Потерпевшим и свидетелям надо позвонить по номерам 048 779 42 52, 093 216 70 25 или на спецлинию "102".

Расследование начато по ст. 290 Уголовного кодекса Украины (Уничтожение, подделка или замена номеров узлов и агрегатов транспортного средства).

Интересные новости Одесской области - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, в Одесской области задержали чиновника одной из районных администраций, который требовал 6 тыс. долларов у жены военнослужащего, получившего тяжелое ранение.

Событие произошло в Белгород-Днестровском районе - на взятке попался начальник сектора мобилизационной работы, который за средства обещал повлиять на должностных лиц оперативного командования "Юг" для перевода военнослужащего в воинскую часть в город Белгород-Днестровский.

Вас также могут заинтересовать новости: