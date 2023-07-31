Фактически, Россия может покупать все, что ей нужно для войны, без ограничений в объемах.

Россия в достаточном для себя количестве импортирует практически любые санкционные товары, не имея существенных проблем с обеспечением военного производства. Об этом говорится в журналистском расследовании издания "Верстка".

Авторы публикации отмечают, что только за последние полгода Россия импортировала запрещенные к ввозу чипы западных компаний на общую сумму более полумиллиарда долларов. Их используют в производстве ракет и другого оружия.

Кроме того, страна-агрессор импортировала станки для оборонных заводов на миллионы долларов, западные запчасти для гражданской авиации, а также электронику марки iPhone на 389 миллионов долларов. Все это следует из закрытых данных российской таможенной статистики, которые смогли изучить журналисты.

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"Наше расследование показало, что в Россию можно ввезти практически все, что угодно из любой точки мира - от чипа двойного назначения до турбореактивного двигателя для Airbus. В схемах через третьи страны участвуют западные компании, а российские власти благополучно обходят европейские и американские санкции", – отмечает издание.

Как выяснили журналисты, почти вся западная электроника попадает в Россию через Китай и Гонконг. Речь идет о продукции как общеизвестных брендов, таких как американские Intel и AMD, так и менее известных, но не менее востребованных россиянами Analog Devices Inc., Xilinx, Microchip Technology, Texas Instruments, Infineon и т. д.

В схемах импорта подсанкционных товаров этих марок задействованы сотни компаний. А из 25 крупнейших импортеров, 11 являются прямыми поставщиками оборонных предприятий. В некоторых случаях поставки осуществляются не через ряд посредников, а напрямую, что выглядит нонсенсом на фоне введенных санкций.

Например, в мае российская компания "Униматик" импортировала фрезерные станки непосредственно из Италии, приобретя их напрямую у производителя-компании O. M. V. Officine. И это при том, что такая продукция находится под экспортным контролем Евросоюза, а одним из основных клиентов "Униматика" является "Завод № 9" – ведущий в России производитель танковых пушек.

Но чаще европейские производители все же отправляют свою продукцию в Китай, а уже оттуда она поступает в Россию, как это было к примеру, с немецкими станками Arinstein.

Похожая ситуация и с подсанкционным гражданским импортом. Так, российские авиакомпании продолжают эксплуатировать самолеты западного производства именно потому, что наладили схему "параллельного импорта" необходимых им запчастей. А рядовые россияне могут и дальше свободно покупать "айфоны" почти по старой цене, несмотря на запрет поставок продукции этого бренда в Россию.

То же самое и с другой электроникой, в частности серверным оборудованием фирмы Dell, которая официально ушла с российского рынка, но ее продукция поставляется в РФ через Китай, Гонконг, Индию, Турцию, Таиланд и ОАЭ.

Как рассказали журналистам представители бизнеса, весь такой подсанкционный импорт происходит по одной простой схеме.

"В третьей стране регистрируется компания. Затем эта компания либо выкупает на рынке нужный товар, либо сама заказывает его непосредственно у производителя и ставит его на реэкспорт в Россию. Регистрируют такие компании, как россияне, так и иностранцы. Но вариант с иностранцем-основателем, надежнее, потому что некоторые поставщики за этим следят", – говорят предприниматели, задействованные в схемах.

Чаще всего для такой схемы выбирают страну с большой экономикой, например, Китай, или Турцию. Но также активно задействованы страны бывшего СССР – Казахстан, Киргизия, Армения и Узбекистан.

Однако закрыть эти схемы вполне возможно, признаются россияне. Примером здесь стала Япония, которая действительно жестко отслеживает соблюдение санкций.

"Они десять раз сами проверяют еще раз назначение груза, кто заказывает. Они потом даже присылают своих эмиссаров на заводы: "Мы отправили вам 10 коробок такой номенклатуры", - они приедут и проверят, они действительно поступили вам на завод, они действительно установлены? Это японцы, это пенданты. А бизнес Америка-Китай, пф-ф, грузы ходят туда–сюда, и никто не заморачивается", - рассказывает российский бизнесмен.

Отдельной проблемой является то, что в Россию поступает немало товаров собственно китайского производства, которые формально не подпадают под санкции, потому что Китай их не вводил. Так россияне покупают китайские дроны, антидроновые пушки, рации, разнообразные запчасти, медицинские товары - все в неограниченном количестве.

Санкции против России - последние новости

В июле Совет ЕС продлил еще на полгода санкции против России, введенные в связи с полномасштабным вторжением в Украину. Речь идет обо всем массиве санкционных ограничений - от финансов до поставок военного снаряжения.

Однако СМИ все громче сообщают, что Россия свободно импортирует все, что ей заблагорассудится. Например, агрессор продолжает получать западные компоненты для крылатых ракет Х-101, баллистических "Искандеров", а также гиперзвуковых "Кинжалов". Как сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung, в обломках боеприпасов находят компоненты американского (81%), швейцарского (8%), японского и немецкого производства (по 3,5%).

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