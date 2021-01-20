Вскоре экс-депутата с женой отпустили, составив на них четыре административных протокола.

В Николаеве вчера вечером произошел конфликт между полицией и бывшим нардепом от БПП Александром Жолобецким.

Как пишут "Новости-N", копы получили анонимный звонок с заявлением, что водитель "Лексуса", выпивавший в одном из питейных заведений Николаева, садится в авто и собирается ехать. Патрульным удалось остановить этот автомобиль: водитель из него не вышел, а после короткого общения через приоткрытое окно попытался скрыться, нажав на газ. Его удалось догнать. После водитель вышел из машины и назвал свое имя и бывшую должность в Раде. Пройти алкотест либо проехать в нарколабораторию он отказался. Вскоре общение перешло в конфликт, в ходе которого копы надели на него наручники. Из-за потасовки у Жолобецкого оказалось разбито лицо.

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Экс-нардепа с женой, которая находилась с ним в машине, удалось доставить в отдел полиции Заводского района. Конфликт продолжился там: Жолобецкий пытался уйти, полицейские его не отпускали, поясняя ему, что он подозревается в нанесении телесных повреждений сотруднику полиции. Конфликты периодически перерастали в потасовки.

Как видно на видео, в "общении" с правоохранителями принимала активное участие жена экс-депутата, пытаясь доказать неправоту полиции. В частности, применяя нецензурную лексику.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

Позже стало известно, что полиция составила в отношении задержанных сразу четыре административных протокола и отпустила их. Жолобецкого обвиняют в управлении транспортом в нетрезвом состоянии, отказе предъявить удостоверение по требованию полиции и невыполнении требования об остановке. На его жену оформили протокол о мелком хулиганстве. Материалы инцидента изучат на предмет возможности открытия уголовного дела по факту инцидента.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

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Автор: УНИАН