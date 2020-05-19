Трое детей, родители и бабушка: на Николаевщине с подозрением на бешенство госпитализировали целую семью (видео)
13:27, 19 мая 2020Происшествия
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Больной бешенством пес покусал старушку и разорвал другую собаку.
Больного бешенством пса застрелили и сожгли / Фото: скриншот
В Николаевской области целую семью госпитализировали с подозрением на бешенство.
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Об этом говорится в сюжете ТСН.
Как отмечается, это жители села Счастливое - трое детей, их родители и бабушка.
Бешенство обнаружили у домашней собаки. Пес покусал бабушку и разорвал другую собаку во дворе. Но поскольку больное животное контактировало со всеми членами семьи - сейчас они все проходят курс лечения.
Предварительно установлено, что пес заразился от лисы, которая пробралась во двор.
В Николаевской области с подозрением на бешенство госпитализировали целую семью
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