Трое детей, родители и бабушка: на Николаевщине с подозрением на бешенство госпитализировали целую семью (видео)

Больной бешенством пес покусал старушку и разорвал другую собаку.

В Николаевской области целую семью госпитализировали с подозрением на бешенство.

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как отмечается, это жители села Счастливое - трое детей, их родители и бабушка.

Бешенство обнаружили у домашней собаки. Пес покусал бабушку и разорвал другую собаку во дворе. Но поскольку больное животное контактировало со всеми членами семьи - сейчас они все проходят курс лечения.

Предварительно установлено, что пес заразился от лисы, которая пробралась во двор.