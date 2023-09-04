Четырем украинцам сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности.

Новости Мелитополя сегодня очень интересные - четырем лицам, возглавившим незаконно созданные детские военно-политические движения (их называют "путлерюгенд") во временно оккупированном городе, сообщено о подозрении.

Как отмечается в сообщении на сайте Офиса генерального прокурора, по данным следствия, "ректор" созданного оккупационной администрацией так называемого "Мелитопольского государственного университета" согласился на очередное предложение со стороны врага и возглавил так называемый "региональный штаб Запорожской области Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия".

Отмечается, что эта организация имеет целью внедрение агрессивной политики России в сферу воспитания молодежи, формирование у подростков положительной мотивации к прохождению военной службы в Вооруженных силах страны-оккупанта, а также укрепление авторитета оккупационных властей России и несет угрозу для национальной безопасности Украины.

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"Во взаимодействии с представителями государства-агрессора подозреваемый участвовал в распространении, популяризации указанного движения среди украинской молодежи на временно оккупированной врагом территории", - отметили в прокуратуре.

Согласно сообщению, он систематически организовывал политические мероприятия, рассчитанные на самую уязвимую аудиторию - детей. Информацию об этом "ректор" распространял через привлеченные пропагандистские медиа, а также в соцсетях.

Кроме того, по его указанию сообщения, фото- и видеопубликации с этих мероприятий размещались на публичной странице в Тelegram.

"Еще трое жителей Мелитополя по собственным идеологическим мотивам стали руководителями аналогичных организаций для детей и молодежи, незаконно созданных оккупантами так называемых "Юг молодой", "Движение первых", "Мы вместе с Россией", - говорится в сообщении.

Так, четырем гражданам Украины было сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины).

Подчеркивается, что подозреваемые и в дальнейшем поддерживают правомерность вооруженной агрессии России против Украины и активно обеспечивают деятельность этих движений на временно захваченной территории Запорожской области.

Важные новости о России - сегодня это стоит знать

Ранее эксперт по российской культуре и военной пропаганде Ян Гарнер выразил мнение, что активное развитие Кремлем детско-подростковой "Юнармии" - это не просто еще один инструмент вербовки "пушечного мяса" на войну, а элемент подготовки России к многолетней войне.

Отмечается, что российская "Юнармия", созданная Министерством обороны в 2016 году, сейчас быстро расширяется и насчитывает уже 1,3 млн членов - детей и подростков. Эта организация призвана объяснить подрастающему поколению россиян, что "их страна окружена смертельными врагами, что только война может принести мир и что нет большего подвига, чем умереть за родину".

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